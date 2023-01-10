Eskişehir'de yaşayan Iraklı Türk öğrencilere İngilizce kursu

Eskişehir'de yaşayan Iraklı Türk öğrencilerine, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İngilizce kursu veriliyor.

Eskişehir'de Yaşayan Irak Türkleri Derneği Başkanı Abdul Mevcut Karabaş konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Peygamber Efendimiz 'Beşikten mezara kadar ilim öğrenin' buyurmuş. Bu sebeple ilmi öğrenmek, teşvik etmek ve sevdirmek her bir ferdimizin görevidir. Derneğimiz bir ilim bahçesidir. O bahçenin çiçeği de, öğrencilerimizdir. Irak'ın Telafer şehrinden Eskişehir'e gelen ve burada yaşayan Iraklı Türk öğrencilerimize, Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile temas kurarak dernek binamızda İngilizce kursu açtık. Kursa gelen Iraklı Türk öğrenciler, İngilizceyi güzel ve pratik olarak öğrenmektedirler. İngilizce kursunu, İngilizce öğretmeni Bahadır Sarı vermektedir. Kurs haftada 8 saat olarak dernek binamızda verilmektedir. İngilizce kursumuz, 3 ay sürelidir ve bitirenlere sertifika verilecektir'' dedi