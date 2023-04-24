Eskişehir'de yaşayan Iraklı Türkmen çocukların Ramazan ve 23 Nisan Bayramı coşkusu

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de yaşayan Iraklı Türkmen Çocukları hem Ramazan Bayramı hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkusunu bir arada yaşadı.

Iraklı Türkmen çocukları, Ramazan Bayramı'nda birbirleri ile bayramlaştı. Çocuklar Ramazan Bayramı'nda birbiriyle bayramlaşma sevince yaşarken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yılını da derneğin Eskişehir Şubesi'nde kutladı. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Abdulmevcut Karabaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de yaşayan Iraklı Türkmen çocuklarını birbirleri ile bayramlaştırmak için dernek binamızda topladık ve birbirleri ile bayramlaşmalarını sağladık. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi olarak Eskişehir'de ikamet eden Iraklı Türkmen çocuklarımızla, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı coşku ile dernek binamız da birlikte kutladık. Çocuklar, bizim sevincimiz, mutluluğumuz ve geleceğimizdir. Iraklı Türkmen çocukları ile birlikte oyun oynadık, birlikte eğlendik. Çocuklara, oyuncak ve bayram harçlıklarını verdik'' dedi.

Karabaş, sözlerine şöyle devam etti: "Destekleri olan Eskişehir Türk Ocağı'na, Gençlik Kolları Temsilcimiz Ceylan Kaddo'ya ve bize oyuncak konusunda destek olan Yıldız Tozu Yardımlaşma Gurup Başkanı İsmail Bayrak'a teşekkür ederiz.''