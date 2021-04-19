Eskişehir'de yeni hafta yağmurla başladı

Dünkü şiddetli rüzgârın ardından gece başlayan ve sabah saatlerde etkisini artıran yağmura genellikle vatandaşların hazırlıklı olduğu ve şemsiyeleriyle dışarı çıktıkları gözlemlendi. Yağışlar yüzünden cadde ve sokakların bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Kent genelinde etkili olan yağış hava sıcaklığını ise birkaç derece de olsa düşürdü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, dün gece başlayan yağmurun bugün akşam saatlerinde etkisini azaltacağı aktarıldı. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin genelinde hava sıcaklığının 22-23 derece arasında seyredeceği, rüzgârın ise güney ve batı yönlerden saatte 40 ile 60 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.