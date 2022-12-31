Eskişehir'de “Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim” kampanyası

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 6 bin ücretsiz fidan dağıttı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de “Yeni Yıla Ağaç Keserek Değil Fidan Dikerek Girelim” kampanyası çerçevesinde eş zamanlı fidan dağıtımı yapıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü de yılın son günü, Orman Bölge Müdürlüğünün bahçesinden vatandaşlara bedelsiz fidan verdi. Orman fidanlığında yetiştirilen 3 yaşındaki 6 bin adet sedir fidanı yeni yıl hediyesi olarak dağıtıldı.

Fidan dağıtımına Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran'da eşlik ederken vatandaşlara fidan verip ve yeni yıllarını kutladılar.