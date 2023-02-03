Eskişehir'de yılın ilk kartopu savaşı

Sabah saatlerinde Eskişehir'i etkisi altına alan yoğun kar yağışı şehir üzerine adeta beyaz örtü serdi. Güzel manzaralar oluşan şehirde esnaf birbirleriyle kartopu savaşı yaptı.

Uzun zamandır beklenen kar, nihayet bu sabah özlendiği şekilde lapa lapa yağmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte kendilerini dışarı atan vatandaş ve esnaf kartopu savaşı yaptığı görüldü. Çocuklar gibi eğlendiği dikkatlerden kaçmayan yurttaşlar görenlerin yüzünü güldürdü. Caddenin karşısından birbirlerine kartopu atarak eğlenen esnaflar, uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini söyledi. Yoğun bir şekilde yağan kar kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar bu güzel anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.