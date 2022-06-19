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Eskişehir'de YKS 2022 ikinci oturum heyecanı

Eskişehir’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, ikinci oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile devam etti.

Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, ikinci oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile devam etti.


Üniversite adaylarının Türkiye genelinde 18 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan YKS 2022 heyecanı, bugün gerçekleştirilen ikinci oturum AYT ile devam etti. Eskişehir'de adaylar sınavın son gününde sınav merkezlerine koştu. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler sıralarda ter dökerken, aileler ise sınav merkezlerinin önünde heyecanla bekledi. Bugün gerçekleştirilecek üçüncü oturum sınavı Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erecek YKS 2022'de 2 milyonun üzerinde öğrencinin geleceği belirlenecek.

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