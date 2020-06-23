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Eskişehir'de yoğun yağış yolları kapadı

Eskişehir’de aniden başlayan yoğun yağmur yağışı sebebiyle, kısa sürede yollarda su birikintisi oluştu, yayalar çaresiz kaldı.

Eskişehir'de aniden başlayan yoğun yağmur yağışı sebebiyle, kısa sürede yollarda su birikintisi oluştu, yayalar çaresiz kaldı.


Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan ani sağanak yağış, kısa sürede bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluşturdu. Araç sürücüleri bu yollardan geçmekte zorlanırken, yayalar ise ne yapacaklarını şaşırdı. Küçük Sanayi Sitesi'nin bulunduğu bölgede etkili olan yoğun yağış, Türker Sokak'ta yolun su birikintisi nedeniyle kapanmasına neden oldu. Bölgede kurulan pazardan gelen bazı yaşlı vatandaşlar ise, su birikintisi yüzünden yolu geçemeyerek Yenidoğan tramvay durağına binemedi.

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