Eskişehir'de yolları su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Eskişehir'de sağanak yağış sonucu yolları su bastı. Şehir merkezinde trafik kilitlenirken hasta taşıyan ambulansların ilerleyemediği görüldü.

Tepebaşı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'nden tren garına giden yolu kuvvetli sağanak sebebiyle su bastı. Belediye ekiplerinin çalışma yaptığı caddede akşam trafiğiyle birlikte uzun araç kuyrukları oluştu. Hasta götüren ambulanslar bile ilerlemekte güçlük çekti. Duraklara geç kalan dolmuş şoförleri ise trafiğe isyan ederken, bazı sürücüler gergin anlar yaşadı.