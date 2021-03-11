İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de yüksek kesimlere kar yağdı

Eskişehir’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü.

Eskişehir'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü.


Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının kent merkezinde 3 derecelere kadar düşmesinin yanı sıra yüksek kesimlerde kar yağışı olan bölgelerde ise sıcaklıklar eksi dereceleri gördü. Mihalıççık ilçesinde sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Kentin yüksek kesimlerine düşen kar yağışı köylüleri sevindirdi.


Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, Eskişehir'de havaların önümüzdeki günlerde ısınacağı, pazartesi günü ise yağmur yağışının beklendiği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.