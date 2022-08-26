Eskişehir'de yüzlerce işçi zammı beğenmedi, belediyeyi protesto etti

Zaman zaman gerginliğin tırmandığı alanda yüzlerce işçi sloganlar attı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik Anonim Şirketi'ne (Espark) bağlı çalışan taşeron işçiler için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. İlk görüşmelerde belediye yetkilileri tarafından yapılan yüzdelik teklifi düşük bulan işçiler, adeta hayal kırıklığı yaşadı. Belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşına göre yarı yarıya maaş alan taşeron işçiler, soluğu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı önünde aldı. Belediyeye ait farklı birimlerde çalışan işçiler, mesai bitiminde evlerine gitmeyerek haklarını aramak için protesto gerçekleştirdi.

Zaman zaman gerginliğin tırmandığı alanda yüzlerce işçi hep bir ağızdan slogan attı. Gerginliğin büyümemesi amacıyla işçilerle görüşmeye gelen belediye yetkilileri, 25 Eylül'e kadar zamanı olan toplu iş sözleşmesinin 2 Eylül Cuma gününe kadar sonuçlanacağı konusunda söz verdi. İşçileri tatmin edecek düzeyde zam yapılacağı konusunda çaba göstereceklerini belirten belediye yetkilileri, toplu iş sözleşmesinin detaylarını görüşmek için sendika temsilcileri ile pazartesi günü tekrar masaya oturacak. İstedikleri sözleri alarak bir nebze de olsa tatmin olan işçiler, olaysız şekilde dağıldı.