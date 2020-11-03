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Eskişehir'de zehir taciri 4 şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 26 adet sentetik ecza maddesi ile 0,04 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 3 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan 1 şahıs bugün adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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