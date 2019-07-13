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Eskişehir'de zehir taciri iki şüpheli yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakaladı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 165 adet ecstacy uyuşturucu hap, 35,09 gram Skunk, 2 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.


Ayrıca polis ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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