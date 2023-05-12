Eskişehir'de ‘zihinsel yetersiz öğrenciler', William Shakespeare'in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası' oyununu sahneledi

Eskişehir'de ‘zihinsel yetersiz öğrenciler', William Shakespeare'in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası' 1. oyununu; 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde, 2. oyununu; Eskişehir Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da sahneledi. Zihinsel yetersiz öğrenciler, bu oyun için çok çalıştılar, şarkılar söylediler.

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, ‘'SOMET Zihinsel Gelişim Derneği; eğitim vermekte olduğumuz zihinsel yetersiz öğrencilerimiz, William Shakespeare'in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası' oyununu sahneledi. Sanatçı dostumuz Nazan Naz, oyunun yönetmenliğini yaptı. Oyun, iki kez akşam sahnelendi. Kent Konseyi ve Uğur Böcekleri, oyuna destek oldular ve sahip çıktılar'' dedi.