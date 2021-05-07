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Eskişehir'deki 2001/2-1 tertip acemi erler and içti

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 2001/2-1 tertip acemi erlerin And İçme Töreni düzenlenirken dereceye girenlere hediyeleri verildi.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca tertip edilen 2001/2-1 tertip acemi erlerin And İçme Töreni, 07 Mayıs 2021 tarihinde Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığında gerçekleştirildi. Atış, spor ve eğitimde birinci olan üç Mehmetçiğe İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçikler vatani görevlerini yerine getirmek üzere Jandarma Teşkilatının birliklerine katıldılar.

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