Eskişehir'deki 34 okul ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde iyileştirme kapsamına alındı

Eskişehir'deki 34 okul, Milli Eğitim Bakanlığının ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde iyileştirme kapsamına alındı.

Kent genelindeki 10 ilçede belirlenen 34 okulda başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla gerekli iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Okulların müzik malzemesi seti, spor malzemesi seti, öğretmenler odası malzemesi, oyun parkı kurulumu gibi donatım talepleri karşılandı. Proje kapsamında 8 anasınıfı, 1 anaokulu hizmete açıldı. 6 anasınıfı ve 1 anaokulunun daha hizmete açılması için çalışmalar devam ediyor. 18 anaokulu ve 3 özel eğitim anaokulu 2022 Yılı İl Yapım Programına alınmıştı. İyileştirme kapsamında 4 okulunun laboratuvarı açılırken, 31 okulda onarımla iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre başkanlığında “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” kapsamında yer alan tüm ilçelerin ilçe milli eğitim müdürleri, temel eğitimden sorumlu şube müdürleri, 34 okul müdürleriyle Odunpazarı ilçesi Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde toplantı yapıldı. Toplantıda 10 Bin Okul Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantıda yaz okullarının açılması, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı ve ilkokul açılması ile ilgili girişimlerin başlatıldığı belirtildi. Yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesi amacıyla yürütülmekte olan Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında kentteki okul kütüphanelerinde bulunan 511 bin 559 kitabın, Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri çerçevesinde 1 milyon kitaba yükseltilmesi için çalışmalara başlandı. “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” etkinliği kapsamında 15 bin öğrenci için etkinlik takvimi oluşturuldu. Sinema etkinliğimiz 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. Projesi kapsamında yer alan okullarda “Dijital Okur-Yazarlık”, “Akran Zorbalığı”, “İhmal-İstismar”, “İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi”, “Siber Güvenliğe Giriş”, “İlkyardım Eğitimi” konularında seminerler verildi. Toplam 21 anaokulu projesi için toplam proje bedeli 240 milyon 872 bin TL olarak belirlendi.

34 okulda iyileştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor

Konuyla ilgili açıklamada, “Onarımla iyileştirmesi yapılacak temel eğitim okullarının sayısı toplam 31'dir. 31 okulumuzun onarım ihalelerine esas olacak keşif özeti çalışmalarına başlanılmış olup bunlardan 14 okulun onarım keşfi tamamlanarak ihale aşamasına getirilmiştir. Kalan 17 okulun keşif çalışmaları tamamlandığında işlerin ihalesine çıkılacaktır. Eskişehir'de, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında belirlenen 34 okulda başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla gerekli iyileştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir” denildi.