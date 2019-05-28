Eskişehir'deki ana okulları tek çatı altında

Okul öncesi eğitimde büyük öneme sahip Özel Anaokulları Eskişehir'de tek çatı altında buluştu.

Özel Anaokulları Derneği kuruluş lansmanı ve derneğin iftar programı geniş bir katılımla gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda konuşan Dernek Kurucu Başkanı Hakan Değirmen, "Özel Anaokulları olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında ilimizdeki meslek kuruluşlarının ilgili komiteleri ve okulların kurucu ve kadrolarıyla daha kaliteli hizmet üretmek, bu işi ticari algıdan çıkarıp ülkemizde bir eğitim seferberliği olarak gördüğümüz için böyle bir adım atmaya karar verdik. Sağlıklı ve vizyonu olan bir gelecek için, çocuklarımızın okul öncesi eğitim programlarının tüm gelişmiş eğitim argümanlarıyla donatılmasını sağlamak birinci önceliğimiz olacaktır" dedi.

Başkan Değirmen, derneğin kurulmasında ve gelişmesinde katkısı olan Özel Anaokullarının kurucu ve yöneticilerinin katkılarının yadsınamayacağını belirterek, kendi alanlarında işlerini kolaylaştıran Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine de kurumlar ve dernek çatısı altında faaliyet gösteren okul kurucuları ve yöneticileri adına teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

Tanıtım ve iftar yemeğine katılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Şube Müdürü Fevzi Kavak da yaptığı konuşmada birlik vurgusu yaparak, "Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bizim de işlerimizi kolaylaştıracağını umduğumuz bu buluşmanın eğitime yapacağı katkıya olan inancımızı belirtiyorum. Bizler her zaman sizlere olan desteğimizi sürdürme çabası içerisinde olacağız" diye konuştu.

Düzenlenen lansman ve iftar yemeğine Eskişehir'de faaliyet gösteren Özel Anaokulu kurucu ve yöneticilerinin yanı sıra Eskişehir Ticaret Odası Eğitim Meslek Komitesi Başkanı Serkan Zengin ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Buluşmada dernek yönetimi tarafından, dernek üyelerine birer plaket takdim edilerek aile fotoğrafı da çektirildi.