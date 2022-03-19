Eskişehir'deki av hayvan popülasyonunda azalma görülüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı, 22 Ağustos 2021 tarihinde başlayan av sezonunun 6 Mart itibaren ülke genelinde kapandığını açıkladı. Bu tarih itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu belirtildi.

Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, av sezonunun kapanmasıyla geçen sezon hakkında bilgiler verirken yeni sezon hazırlıklarından bahsetti. Batır, geçen sezon Eskişehir'deki av hayvanlarının sayısında azalma görüldüğünü anlattı.

“Hayvan nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik”

Sezonun bitmesiyle yasak av konusunda avcılara uyarılarda bulunan Rıdvan Batır, geçen sezon hakkında bilgi verdi. Eskişehir'de bulunan hayvan popülasyonundan bahseden Batır, geçen sezon hayvan sayılarında azalmayla karşılaştıklarından bahsetti. Eskişehir'e şehir dışından çok fazla avcı geldiğini söyleyen Batır şöyle konuştu:

“Merkez av komisyonu kararlarına göre 22 Ağustos 2021 tarihinde açılan av sezonu, 6 Mart itibariyle sona erdi. Sezonun sona ermesiyle av sahalarında silahla dolaşmak dahi yasak. 2021-2022 sezonunda hayvan sayılarının aşırı şekilde azaldığını ve nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik. Av hayvanlarının neslini tüketmemek için yavrulama zamanlarında hayvanların üremesine katkıda bulunmak avcıların birinci görevidir. Geçtiğimiz av sezonunda Eskişehir'e farklı illerden çok fazla avcı geldi. Türkiye'nin batı kesimlerinden Anadolu'ya gelen avcı baskısından dolayı av hayvanlarının sayısı oldukça azaldı. İzmir, İstanbul, Bursa, İzmit ve Kütahya gibi illerden Eskişehir'e sürekli avcı geliyor. Avcılıkta kotalı sistem var, fakat ona rağmen hayvanlar yoğun baskı altında kalıyor. Bizim buralarda keklik popülasyonu fazla gözüküyor. Saydığım illerde az görüldüğü için insanlar gelip Eskişehir'de avlanıyorlar. Ayrıca Eskişehir'in arazisi diğer şehirlere göre avlanmaya çok daha uygun. Eskişehir'de tavşan, keklik, bıldırcın ve ördek gibi birçok hayvan var”

“Haziran ayına kadar açılış yapmayı planlıyoruz”

Av sezonu dışında yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Rıdvan Batır, kulüp üyeleriyle birlikte poligon projelerini anlattı. Avcıların yasak av yapmalarını önlemek ve sezon dışında da zaman geçirebilmeleri için poligon açmayı planladıklarını söyleyen Batır, “Sezon kapandıktan sonra avcıların daha aktif olabilmesi için kulübümüz adına bir poligon açıyoruz. İnsanların sezon dışında yasak av yapmalarını önlemek adına bunu yapacağız. Genel olarak avcılarımız yasaklara uyuyor fakat biz yine de uyarılarda bulunuyoruz. Avcıların sezon dışında bir araya gelip zaman geçirmeleri için bu poligonu hayata geçireceğiz. İnsanlar avın kapalı olduğu dönemlerde sabit ya da haraketli fark etmeksizin atış yaparak çevreye zarar vermemiş olacaklar. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, haziran ayına kadar açılış yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yine haziran ayında Merkez Av Komisyonu toplanarak önümüzdeki av sezonunun tarihi ve yasak bölgeler belirlenecek. Biz de bu tarihleri beklemeye geçeceğiz. Poligonumuz açılınca orayı kullanarak bekleyişimiz devam edecek” dedi.