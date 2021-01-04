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Eskişehir'deki bıçaklı kavgada baba ve oğul ağır yaralandı

Eskişehir’de bilinmeyen bir sebeple meydana gelen bıçaklı kavgada baba ve oğul bıçaklanarak ağır yaralandı.

Eskişehir'de bilinmeyen bir sebeple meydana gelen bıçaklı kavgada baba ve oğul bıçaklanarak ağır yaralandı.


Olay, Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir iş yerinin önünde Selami G. (64) ve oğlu Ali G. (33) ile Ali B. (47) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Ali B. tarafından bıçaklandığı baba ve oğul ağır yaralandı.


Baba Selami G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, oğlu Ali G. İse Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı baba ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ali B.'yi üzerindeki suç aleti bıçakla yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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