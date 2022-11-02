Eskişehir'deki faili meçhul cinayetlerden senelerdir ses yok

Eskişehir'de en eskisi 12 yıl önce olmak üzere işlenen 3 farklı faili meçhul cinayetin fail veya failleri hâlâ yakalanamadı.

Eskişehir'de geçmiş yıllarda işlenen 2 farklı cinayet olayının failleri soruşturma ve kovuşturma aşamalarında henüz tespit edilemedi. Suçluların kimliği hâlâ belirlenemezken, olaylar faili meçhul cinayet olarak kalmaya devam ediyor. Aydınlatılamayan olaylarla ilgili birçok kişi şüpheli olarak sorgulanırken, delil yetersizliği nedeniyle asıl suçlu veya suçlular bulunamadı.

Sally'nin cansız bedenine henüz ulaşılamadı

Bu olayların yanı sıra 2 Eylül 2021'de ortadan kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood olayı da henüz aydınlatılamadı. Deliller doğrultusunda Amjed Mohsin Mohammed işimli şahıs şüpheli vasfıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bulgulara dayanılarak öldürüldükten sonra parçalandığı ihtimali üzerinde durulan Sally'nin cansız bedeni ise henüz bulunamadı.

Emine Ekinay cinayetinin faili 12 yıldır tespit edilemedi

Eskişehir'de 23 Aralık 2010 tarihinde meydana gelen Emine Ekinay cinayeti de henüz aydınlatılamadı. Emine Ekinay, Osmangazi Mahallesi Hacı Ömer Sokak'ta bulunan evinde 36 yerinden bıçaklanarak öldürüldü ve sonrasında evi yakılmak istendi. Aradan geçen süreye yıla rağmen cinayet şüphelileri tespit edilemedi. Faili meçhul cinayet olarak soruşturması devam eden olayın üzerinden 12 yıl geçti. Ekinay'ın öldürülmesi sonrasında evinde yapılan incelemelerde belirli noktalardan parmak izi alınmış ancak şüpheli tespit edilememişti. Aradan geçen zaman içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı farklı zamanlarda yeniden incelemeye alsa da fail veya failler hakkında herhangi bir delil bulunamadı.

Sanığı beraat eden ‘mescit' cinayetinin üstünden 8 yıl 10 ay 20 gün geçti

Cem Sarıkan'ın cansız beden 17 Ocak 2014'te 75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin hizmet binasındaki mescitte bulunmuştu. Namaz kılmak için giren vatandaşlar Cem Sarıkan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğünü görerek durumu polise bildirmişti. Olayın şüphelisi olarak polis tarafından yakalanan ve gözaltına alınan Ali Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılanma aşamasında sanık Ali Ç., 25 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasıyla yeniden yargılanmasına başlanan Ali Ç., delil yetersizliğinden beraat etti. Cinayet şüphelisinin beraat etmesiyle bu dosya da faili meçhule döndü.