Eskişehir'deki feci kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı'na bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fahrettin Kıymaz'ın kullandığı 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Vurucu'nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu 26 AB 492 plakalı aracın sürücüsü Fahrettin Kıymaz (36) olay yerinde hayatını kaybederken, 26 UC 397 plakalı aracın sürücüsü Hasan Vurucu olay yerinden kaçtı. Sürücü Hasan Vurucu, Yukarıçağlan Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulunan ve yaralanan Menderes Şimşek (45) Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Ahmet Diler (28), Mehmet Ali Okay (17) ve Abdulkadir Komrat Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Diler ve Abdulkadir Komrat'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili incele başlatıldı.