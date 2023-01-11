Eskişehir'deki köy yaşam merkezlerinin sayısı 12'den 47'ye çıkıyor

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Köy Yaşam Merkezi” projesi çerçevesinde Eskişehir genelinde 12 köy okulunun onarım ve bakımı yapılarak Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 6 Ocak 2023 tarihindeki Eskişehir ziyaretlerinde “2023 yılındaki hedefimiz, Türkiye'de nüfusun yaşadığı yerlerdeki, belli oranda nüfusun yaşadığı yerlerdeki tüm köy okullarını vatandaşlarımızın, çocuklarımızın hizmetine açmak.” açıklamalarının ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ildeki 35 köy okulu değerlendirmeye alınarak 2023'ün ilk 3 ayı içinde hizmet açılması için çalışmalara başlandı.

Kullanılmayan köy okulu binaları ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezine dönüştürülecek. Bu projeyle açılan köy yaşam merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin çeşitliliği arttırılarak, bu merkezlerin bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Buralarda genel mesleki ve teknik, kırsala yönelik kurslar düzenlenecek. Tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri ve gıda alanlarında ihtiyaç duyulan kurs programları geliştirilecek. Kursların yanında köy, mahalle okulu uygulama bahçesi ve arazilerinde üretim yapılacak ve bu üretimden elde edilen gelirler, yine bu merkezlerin ihtiyaçları için kullanılacak. Ayrıca, bu merkezler tarafından ortaya konulan başarılı örnekler çevre köy, mahalleler ve il ilçe merkezlerindeki okulların düzenleyeceği gezilerle tanıtılacak.

Eskişehir'de Sultandere Köy Yaşam Merkeziyle sürecin başladığını ve uygulamanın Eskişehir geneline yayılacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre şunları söyledi:

"Atıl kalarak kullanılmayan köy okullarımızı ihtiyaca yönelik olarak anaokulu, ilkokul veya halk eğitimi merkezi ya da bunların hepsinin birlikte kullanıldığı mekânlara dönüştürdük. Köylülerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi bu mekânlarda veriyoruz. Köy Yaşam Merkezlerimiz tüm kesime hitap ediyor. Bu merkezlerde yetişkinler, çocukları, torunları ile aynı eğitim çatısı altında eğitim görme fırsatı buluyorlar. Yıllardır kapalı olan köy okullarımızın Köy Yaşam Merkezleri projesi ile adeta köylerin kalbi olmasını sağlayan, tekrar eğitim öğretim süreçlerine kazandıran Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e ve Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız'a tüm eğitim camiamız ve vatandaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Eskişehir'in 7 ilçesine 35 köy yaşam merkezi kurulacak

Millî Eğitim Bakanlığının öncülüğünde başlayan proje Eskişehir'deki ilçe ve köylerde büyük ilgi ile karşılanıyor. Bu doğrultuda Eskişehir'deki Köy Yaşam Merkezi sayısı 12'den 47'ye çıkıyor. Çalışmalar çerçevesinde Odunpazarı ilçesinde Karahüyük, Çavlum, Kanlıpınar, Ayvacık, Aşağıçağlan,Yukarıçağlan, Yahnikapan, Karapazar, Yürükkaracaören, Yassıhöyük, Yenisofça, Tepebaşı ilçesinde Yürükakçayır, Sulukaraağaç, Atalantekke, Uludere, Eğriöz, Beyazaltın, Musaözü, Danişment, Yeniakçayır, Sivrihisar ilçesinde Mülk, İlören, Ortaklar, Kınık, Buzluca, Gülçayır, Elcik, Ahiler, Paşakadın, Hamamkarahisar, Seyitgazi ilçesinde Karaören, Sarayören, İnönü ilçesinde Dutluca, Han ilçesinde Gökçekuyu ve Çifteler ilçesinde Abbashalimpaşa Köylerinde bulunan eski köy okullarının onarımları gerçekleştirilip, donatım malzemeleri karşılandıktan sonra köylerdeki öğrenci ve vatandaşların hizmetine sunulacak.