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Eskişehir'deki oto hırsızlığının zanlısı Ankara'da yakalandı

Eskişehir’de bir otomobili farklı plaka takarak çalarak Ankara’ya kaçtıkları tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı.

Eskişehir'de bir otomobili farklı plaka takarak çalarak Ankara'ya kaçtıkları tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 71 Evler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler Özgür B. ile Şenol Ş'nin Ankara'dan Eskişehir'e gelerek otomobile başka bir plaka takıp kentten ayrıldıklarını tespit etti. Zanlılardan "oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Özgür B., Ankara'da yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Şenol Ş.'nin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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