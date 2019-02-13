Eskişehir'deki pazar fiyatları da düştü

Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için ilk olarak İstanbul ve Ankara'da başlayan tanzim satışları sonrası, büyük şehirlerde sebze ve meyve fiyatlarında düşüş oldu. Bunun yanında yakın zamanda yaşanan felaketler ve soğuk hava dolayısıyla yükselen fiyatlar, havaların iyileşmesiyle birlikte normal seyirlere inmeye başladı. Ortalama yüzde 30'luk bir düşüş yaşanan pazar fiyatlarının, ileriki günlerde daha da inmesi bekleniyor. Daha önce 6 liradan satılan domatesin kilosu 4 liraya, rekor fiyat olarak 13 liradan satılan patlıcanın fiyatı 8 liraya geriledi. Salatalık, kabak ve biberin kilo fiyatı ise 10 liradan 7 liraya düştü.

Konuyla ilgili konuşan 25 yıllık pazar esnafı Şükrü Karyemez, fiyatlarda daha da düşüş olacağını aktardı. Fiyatların yükselmesinde ihracatın da ürün kıtlığında etkili olduğunu ifade eden Karyemez, “Fiyatlarda düşme olacak. O da iklimle alakalı. Havalar düzeldikçe mallar bollaşacak. Bayağı bir düşüş olacak diye bekliyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda hortum oldu, yağmur oldu, sel oldu. Kıt oldu sebze. Kıt olduğundan dolayı bunlara da yansıdı. Tabi bunda ihracatın etkisi de var. Hem dışarıya hem içeriye yetişemediği için fiyatlar yükseldi” dedi.

“3 liralık mal 13 lira oldu”

Soğuk havaların fiyatların artmasında çok önemli rol oynadığını söyleyen bir diğer pazar esnafı Ramazan Erdağ, havaların düzelmesiyle ürünlerin çoğaldığını iletti. Fiyatların gittikçe düştüğünü söyleyen Erdağ, “Kış 10 günlük bir sürede vatandaş işi olmadığı sürece soğuktan dışarıya bile çıkmadı. Bu soğuklara rağmen esnaf buraya malını getirdi. 3 liralık mal 13 lira oldu. Yerinde fiyatlandı. Burada fiyatlandı. Şimdi havaların iyi gitmesinden dolayı da fiyatlar geri geri çekiliyor. Ürün çıkıyor artık. Talep fazlaydı ürün yoktu. Şimdi artık ürün de var” ifadelerini kullandı.

“Çiftçiden ucuza alıyor, halka pahalıya satıyorlar”

Yükselen sebze, meyve fiyatlarının, aracıların fazla komisyon almasıyla ilişkili olduğunu ifade eden vatandaş Zeynep Çiftçi ise bütçelerin büyük ölçüde sarsıldığını dile getirdi. Fiyatların daha da azalması temennisinde bulunan Çiftçi, “Hayat çok pahalı. Ben bir emekli maaşı alıyorum. Bana bile zor yetiyor. Hem pazar hem markete girip çıktıktan sonra paralarımızı düşürdük sanıyoruz ama maalesef. Geçim çok zor. İki çocuklu bir ailenin geçinmesi için, ev kira ise 4 bin, 4 bin 500 lira para alması gerekiyor. Pazar fiyatlarının arttığını şöyle düşünüyorum. Aracılar olduğunu düşünüyorum. Çiftçi perişan, üretici perişan, ben aradakiler olduğunu düşünüyorum. O aradakiler birkaç piyasayı bilen kişiler, ticareti bilen kişiler. Onlar çiftçiden ucuza alıyor, halka pahalıya satıyor” şeklinde konuştu.