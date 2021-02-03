Eskişehir'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığı ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alının 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından silah kaçakçılığı ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 1'i motosikletli kurye olmak üzere 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda; 10 adet 7.65 mm çapında silah, 10 adet şarjör, 110 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 9 adet kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.N., F.P., U.T. ve A.P. isimli 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.