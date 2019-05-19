Eskişehir'deki soygunla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin evlerinde rehin alınarak ziynet eşyalarının soyulmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Sarar Şirket Grubuna ait Sümer Mahallesinde bulunan fabrikasında meydana geldi. Etrafı tel örgülerle korunan ve içerisinde çiftin evinin de bulunduğu fabrika bölgesine giren maskeli ve silahlı 3 kişi, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı rehin alarak el ve ayaklarını bağladı. Bir süre darp edilen çiftin evinde bulunan kasasını açtıran zanlılar, ziynet eşyaları ile yüksek miktardaki dövizleri çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken evde ve çevrede çalışmalar yapıldı.

Savcı görevlendirildi

Gece yarısı yaşanan olayın ardından kent genelindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekiplerinin yabancı uyruklu oldukları düşünülen 3 şahsın yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor. Gece boyunca kentin giriş ve çıkış noktalarında soyguncuları yakalamak için çalışmalar sürdürülürken arama noktalarında durdurulan araçlar da tek tek titizlikle arandı. Şahısların Eskişehir'in dışına çıkmış olma ihtimaline karşı Bilecik, Kütahya ve diğer çevre illerdeki ekipler de uyarıldı. Konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir savcı görevlendirildiği öğrenildi.