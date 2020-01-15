Eskişehir'deki su ürünleri satış yerlerinin kontrol ve denetimleri yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından su ürünleri satış yerlerinin kontrol ve denetimleri devam ediyor. Görevlilerce yapılan denetimlerin ardından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sever açıklamasında, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakların yeniden düzenlenmesi amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda 22 Kasım 2019 tarihinde yapılan değişikliğin, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini ifade etti. İl Müdürü Emine Sever, kanunda yapılan değişiklik ile kaynakların korunması, etkin, sürdürülebilir işletilmesi ile kontrol ve denetime ilişkin yaptırım ve cezaların arttırıldığını belirtti. Sever şu ifadeleri kullandı:

"Su ürünleri stoklarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir gelecek sağlamak amacıyla Su Ürünleri avcılığı ile su ürünleri perakende satış yapan kişi veya müteşebbislerin ilgili yasak ve sınırlamalara uyması gerekiyor. Kurallara uygun çalışan balıkçılarımızın haklarının korunması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla yeni düzenlemeler yapılıyor, yapılan değişikliklerin etkin bir şekilde uygulanması için de ilimizde faaliyet gösteren Su Ürünleri perakende satış yerlerinde denetim ve kontrolleri, İl Müdürlüğümüzce hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek aynı zamanda Su Ürünleri Kanununda yapılan değişiklik hakkında perakende satış yerleri de bilgilendiriliyor."