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Eskişehir'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına böyle yansıdı

Eskişehir’de son zamanlarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'de son zamanlarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.


Eskişehir Emniyet Müdürülüğü tarafından kentte son zamanlarda MOBESE'ye yansıyan trafik kazalarının görüntüleri yayınladı. Yayınlanan trafik kazalarında, en çok dikkat çekenler ise trafik ışık ihlali oldu. Ziya Paşa ve Sivrihisar caddeleri ile Atatürk Bulvarında meydana gelen kazalarda ise birçoğu dikkatsizlik, aşırı hız, ve yayaların ışık ihlallerinden kaynaklandı. Görüntülerde en dikkat çeken ayrıntı ise, gece 04.12 sıralarında bir otomobil sürücüsü Seylap Caddesinden Üniversite Caddesine dönüşü esnasında önüne bir köpeğin çıkması üzerine durdu. Otomobil sürücüsü köpeğin gitmesi beklediği sırada arkasından hızla gelen kamyonet aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında köpek korkarak kaçtı.

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