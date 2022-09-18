Eskişehir'deki yangında 10 hektarlık meşe ve karaçam ormanı zarar gördü

Eskişehir'de dün öğle saatlerinde başlayan ve hızla müdahale edilerek saatler sonra söndürülen yangında, yapılan ilk incelemelere göre 10 hektarlık meşe ve karaçam ormanı zarar gördü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Eskişehir'in Han ilçesi Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyü arasında kalan ormanlık alanda meydana geldi. 112'ye gelen ilk ihbarın ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından çevre illerden helikopter ve uçaklar yönlendirilerek havadan ve karadan müdahale başladı. Yangında 15 helikopter, 4 uçak, 60 adet arazöz ve pikap, 9 iş makinesi ve 232 personel görev yaparken, çevredeki ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediye itfaiye araçları su takviyesinde bulundu.

10 hektarlık meşe ve karaçam ormanı zarar gördü

Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın, dün saat 20.00'de kontrol altına alındı. Sonrasında ise gece boyunca soğutma çalışmaları yapılarak tamamen söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerin ardından yangında 10 hektarlık meşe ve karaçam ormanının zarar gördüğü belirlendi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, “Allah tekrarını göstermesin” diyerek yangına katılan bütün ekiplere teşekkür etti.