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Eskişehir'deki yoğun sis zor anlar yaşattı

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.


Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Kentteki yaşamı olumsuz etkileyen sis, özellikle yüksek kesimlerde güzel görüntüler de ortaya çıkardı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikte araçların yanı sıra vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sarıcakaya yolu üzerini adeta bir bulut gibi kaplayan yoğun sis, öğle saatlerinde etkisini kaybederken, kent merkezinde etkili olmadı.

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