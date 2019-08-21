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Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi

Eskişehir’de birçok aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, ulaşımı da uzun süre aksattı.

Eskişehir'de birçok aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, ulaşımı da uzun süre aksattı.


Eskişehir-Ankara çevreyolu Hava Müzesi önündeki kazanın ardından trafik bir süre tamamen durdu. Kurtarma çalışmalarının tamamlanması ve kazaya karışan araçların yan şeride alınmasının ardından Ankara istikametine olan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yoğun trafik akışı olan yolda kilometrelerce uzayan bir konvoy oluştu. Daha sonra araçların çekicilerle olay yerinden alınması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı ve uzun süre bekleyen araçlar yollarına devam etti.

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