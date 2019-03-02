Eskişehir'den ilkokul düzeyinde ilk TUBİTAK projesi

Eskişehir'de bir ilkokulda tasarlanan “İzimiz Ağaç Olsun, İklim Değişmesin” projesi, TUBİTAK tarafından kabul edildi.

Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nun geliştirdiği proje, TÜBİTAK tarafından kabul edilen, Türkiye'deki ilkokul düzeyinde ilk proje olma niteliği taşıyor. Proje kapsamında, 72 öğrenci ve 30 personelden oluşan katılımcı grubu, proje süresince yaptıkları çalışmaları sergilediler. Espark Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen proje sergisi, davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Proje sergisinin açılışında konuşan proje yürütücüsü ve okul müdürü Nurettin Ateş, projenin Türkiye'de ilkokul düzeyinde kabul edilen ve yürütülen ilk TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi olma özelliği taşıdığını belirtti. Ateş, destekçi kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak, bu projeyle öğrencilere oyun, deney ve etkinliklerle iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasının önemi gösterilmesi planlandığını aktardı.