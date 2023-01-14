Eskişehir'den İtalya'ya transfer

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde sol oyun kurucu olarak forma giyen A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Ayşenur Sormaz, İtalya'nın Ariosto Pallamano Ferrara takımına transfer oldu.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi forması giyen milli oyuncu Ayşenur Sormaz, İtalya'ya transfer oldu. Ariosto Pallamano Ferrara takımına transferi gerçekleşen milli sporcu, bu yıl Anadolu Üniversitesi'nde oynadığı 9 maçta 51 gol kaydetti. 22 yaşındaki Ayşenur Sormaz, daha önce EGO Spor, Muratpaşa Belediyespor takımlarında forma giydi. Ayşenur Sormaz son olarak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan kadrosunda yer aldı.