Eskişehir'den mülteci kamplarına yardım eli

Eskişehir'de Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneğindeki (YUDER) yabancı öğrencilerle dernek gönüllüleri, Suriyeli mülteciler için kışlık elbise ördü.

Eskişehir'de YUDER çatısı altında bir araya gelen yabancı öğrencilerle dernek gönüllüleri, Suriyeli mülteciler için kolilerce kışlık elbise ördü. Örülen kışlık elbiselerin yanı sıra, mülteci çocuklar için toplanan oyuncaklar ve dernek gönüllülerinin para toplayarak aldıkları montlar da hazırlanan kolilere yerleştirildi. Günlerce süren çalışma sonucu hazırlanan koliler, sınırdaki ve sınır bölgesindeki kamplarda hayata tutunma mücadelesi veren mültecilere gidecek. Kış aylarındaki zorlu hava koşulları sebebiyle böyle bir çalışma yaptıklarını belirten gönüllüler, örülen kazaklar ve alınan malzemeler ile bölgede yaşanan sıkıntılara bir nebze de olsa çözüm bulmak istediklerini dile getirdiler.

"15-20 kolilik bir çalışma yaptık"

Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan YUDER Kadın Kolları Başkanı Sevim Kırmaz, "Bu projeye 1.5 ay önce başladık. Ülkemize eğitim amacıyla gelen misafir öğrencilerin çalışması. Onlar ile birlikte yaptık biz bu projeyi. Bunlar, onların kendi el örgüleri ile kardeşlerine gönderdikleri çalışmalar. Ayrıca kendi halkımızdan da gönüllü kardeşlerimiz yardım etti. Öğrencilerimiz; şapka, bere, kazak, hırka gibi giysiler ördüler. Gönüllü kardeşlerimiz de çok yardım etti. Amacımız; kamplarda üşüyen kardeşlerimizin hem yüreğini sarmak hem de kışı güzel geçirmelerini sağlamak. 15-20 kolilik bir çalışma yaptık. Sınır ve sınır bölgesindeki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi mültecilere gidecek. Aynı durumda bizler de olabilirdik. Savaşlarda en masum olanlar çocuklar. Genelde bizim yardımlarımız çocuklara yönelik. Bizim çocuklarımız da aynı durumda olabilirdi. Şuanda biz ensar görevi görüyoruz" şeklinde konuştu.