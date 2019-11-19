İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'den sis manzaraları

Eskişehir’de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Eskişehir'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Kentin birçok noktasında etkili olan sis, güzel görüntüler oluştururken sürücülere de zor saatler yaşattı.


Eskişehir genelinde sabaha karşı oluşan ve öğle saatlerinde de etkisine devam eden sis nedeniyle kent sakinleri zor anlar yaşadı. Sisin etkili olduğu bölgelerde özellikle sabah saatlerinde görüş 20 metreye kadar düştü. Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya karayollarında Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini arttırarak, olası kazalar için tedbir aldı. Sürücüler de sis farlarını açarak trafikte daha dikkatli ilerlemeye çalıştı.


Öte yandan sisle karşılaşan vatandaşlar ise, kenttin bu aylarda özellikle sabah saatlerinde sisli olduğu belirterek, sisin şehirde hoş bir manzara oluşturduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.