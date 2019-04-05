İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Eskişehir'den Van'a gönül köprüsü kurdular

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, iyilik dolu bir projeyi daha tamamlanarak Eskişehir’den Van’a gönül köprüsü kurdu.

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, iyilik dolu bir projeyi daha tamamlanarak Eskişehir'den Van'a gönül köprüsü kurdu.


Okulun, “Haydi Sen de Oyna” projesi kapsamında toplanan oyuncaklar, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Hafsa Hatun İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. 'Bir çocuk gülerse dünya güler! sloganıyla başlayan kampanya için Okul Müdürü Hasan Kaymakcı, projeyi okulda yürüten İngilizce öğretmeni Tijen Aslanboğa ve katkılarından dolayı tüm öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.