İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'e 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek Eskişehir’de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı ile ilgili bilgiler verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek Eskişehir'de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı ile ilgili bilgiler verdi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret eden Çalışkan, Eskişehir sanayisi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İkili arasında, Eskişehir'de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanıyla ilgili görüşme gerçekleşti. Öte yandan Çalışkan, Bakan Varank'ın önümüzdeki günlerde Eskişehir'i ziyaret edeceği bilgisini aktardı.

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