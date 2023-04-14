Eskişehir'e adeta yaz erken geldi

Eskişehir'de yağışlı hafta başının ardından hava sıcaklığının 22 dereceye kadar yükselerek yaz havasının yaşanmasıyla vatandaşlar soluğu dışarıda aldı.

Ramazan ayının büyük bir bölümünün yağışlı hava etkisinde geçiren Eskişehir'de haftanın son iş gününde sıcak havanın etkisi hissediliyor. Termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Cuma gününde vatandaşlar kendilerini sokaklarda atarak güneşin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşların t-shirt, şort gibi yazlık kıyafetler giyerek adeta yaz havasını yaşarken diğer vatandaşların da tedbiri elden bırakmayarak montlarını ellerine alarak çarşıda dolaştığı görüldü. Çocukların oyun parklarında güneşli havanın tadını eğlenerek çıkardığına rastlanıldı. Hamamyolu caddesinde bulunan parklarda ve çay bahçelerinde de vatandaşların sandalyelerde oturarak çaylarını yudumlayarak sohbet ettiği objektiflere yansıdı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, hafta sonu cumartesi günü de hava sıcaklığı yüksek seviyelerde seyredecek.