Eskişehir'e deprem bölgesinden gelen öğrenciler ile dostluk maçı

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Eskişehir'e gelen öğrenciler arasında futbol maçı düzenlendi.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi (ÇEDES) çerçevesinde 3 Mayıs'ta Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen futbol maçında, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Eskişehir'e gelen öğrenciler karşılaştı. Şehre gelen depremzede öğrenciler ile dayanışma yapmak için düzenlenen maç ilgiyle karşılandı. Maça katılan tüm öğrenciler tebrik edildi.