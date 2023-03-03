Eskişehir'e dönen adliye personeli deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı

Deprem bölgelerinden Elbistan ve Adıyaman'a giden Eskişehir Adliyesi'nde görevli yargı mensubu ve personelden oluşan toplam 71 kişilik iki ekip, görevlerini tamamlamalarının ardından gözlemlerini ve yaşadıkları süreci aktardı.

Eskişehir Adliyesi'nde görevli yargı mensubu ve personelden gönüllü olarak 11 kişilik ekip Elbistan'a, 60 kişilik ekip ise Adıyaman'a giderek deprem suçları soruşturmalarının yürütülmesi ve adli hizmetlerin yürütülmesinde görev almışlardı. Bölgedeki görevlerini tamamlayan yargı mensubu ve personel, Eskişehir'e dönerken deprem bölgesindeki gözlemlerini ve yaşadıkları süreçleri aktardılar. Eskişehir Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Ayhan Gökalp, Yunus Abdullah Tokgöz ve Savaş Kılıç ile deprem bölgesi Elbistan ve Adıyaman'da görev alan gönüllü yargı mensupları ve personel katıldı.

“Emekleriniz hiçbir zaman unutulmayacaktır”

Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan deprem bölgesine gidip orada adli hizmetlerin yürütülmesine katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkür ettiğini belirterek, “Ne yaparsak yapalım milletimize olan borcumuzu ödemiş sayılmayız. Her emek kıymetli, her çaba takdire değer, o noktada adliyemiz de üzerine düşen görevi yapmaya çalıştı. Orada arkadaşlarımız birçok yaralı yüreğe dokundular. Onların acısını dindirmeye çalıştılar. Milletimizin birliğini, bütünlüğünü, devletimizin varlığına şahit olduk. Bu gayretleriniz, emekleriniz hiçbir zaman unutulmayacaktır” diye konuştu.

“İnsan unutulduğunda üzülür”

Depremlerin ardından yaşanan toparlanma sürecinin başlarında olunduğunu ifade eden Başsavcı Yeldan, “Sahada aktif olarak görev almaya ve depremzede vatandaşlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu tür acıları milletimiz bir daha yaşamaz. Yardım faaliyetlerinin sürekli olması, devam etmesi ve kesintiye uğramaması gerekiyor. Maddi ve manevi olarak her vatandaşımızın buna destek olması büyük kıymet ifade ediyor. İnsanlar yaralandığı, hasta olduğu zaman değil; unutulduğu zaman üzülüyorlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deprem bölgesi ile ilgili aktardığınız gözlemleriniz ve önerileriniz ile ilgili çalışmalar yapacağız” dedi.

Toplantıda söz alan Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak da deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan tüm personellere teşekkür ederek, “Ülkemiz büyük bir felaket geçirdi. Çok aziz ve necip bir milletimiz var. Bir anda bir kenetlenme yaşadık. Tabiri caizse Türkiye'nin her yerinden akın akın yardımlar ulaştı. Bu çerçevede adalet hizmetlerinin yürütülmesi açısından da ciddi anlamda bir ihtiyaç hasıl oldu. Bu ihtiyacı da biz elimizden geldiği ölçüde gidermek için bir çaba sarf ettik. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın” şeklinde konuştu.

“Adıyaman'daki tüm binalara girdik”

60 kişilik gönüllü ekibi ile birlikte Adıyaman'a giden Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, Adıyaman'da deprem suçları soruşturmaları ile ilgili çalışmalarda görev aldıklarını ve şehirdeki tüm binalara girdiklerini vurgulayarak, “Bilirkişilerle birlikte bütün keşiflerimizi yaptık. Geride kalan ekip çevre ve şehircilik il müdürlüğündeki yıkımları bekliyor. Deprem bölgesinde çalıştığımız sırada dört deprem atlattık. Psikolojik olarak da zor bir süreç yaşadık. Adli hizmetlerin yürütülmesinin yanı sıra keşif yaptığımız bölgelerde bulunan vatandaşların taleplerini karşılamak için keşif araçlarımızın arkasına gıdalar, oyuncaklar, giysiler koyarak gittiğimiz yerlerde ihtiyacı olan yurttaşlarımıza dağıttık” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel de depremin bir travma olarak milletçe çok derin bir şekilde yaşandığını ifade ederek, “Allah milletimize böyle acıları bir daha yaşatmasın. Rabbimiz afeti de yaşatıyor mucizeyi de yaşatıyor. Sükuneti de ona göre yaşatıyor. Ben de emekleriniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gönüllüler söz alarak bölgede yaşadıkları zorlukları ve yaptıkları hizmetleri anlatarak öneri ve değerlendirmelerini dile getirdiler.