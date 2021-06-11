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Eskişehir'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde öğleden önce başlayan ve yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde öğleden önce başlayan ve yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.


Etkili olan doğu yağışı şiddetini Çukurca mahallesinde gösterdi. Öğleden önce saat 11.30 civarında yağmaya başlayan dolu yaklaşık 1 saat devam etti. Fındık büyüklüğünde olan dolu taneleri ilçenin birçok yerini beyaza büründü.


Uzun süre devam eden yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünlerinin zarar gördüğü belirtildi.

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