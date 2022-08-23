Eskişehir'e gelen öğrencileri üniversite temsilcileri karşıladı

Dr. Kamil Çolak, üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla kayıt yaptırmak için Eskişehir'e gelen öğrencileri bilgilendirme ve ulaşımı için tren garına ve otobüs terminaline kurulan stantlar hakkında, “Öğrencilerimizi önce kısa bir şekilde bilgilendiriyoruz ve yönlendiriyoruz. Onlar sahip çıktığımızı gösteriyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde üniversite tercihlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci kayıt dönemine geçiş yaptı. Kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için şehir değiştiren öğrenciler, belki de bazı şehirlere hayatlarında ilk defa gitti. Eskişehir'e gelen binlerce öğrencinin ulaşım ve bilgilendirme sorunu ile karşı karşıya kalmaması için şehirde bulunan üniversiteler örnek bir uygulamaya imza attı. Tren garında ve otobüs terminalinde açılan stantlar ile şehre gelen öğrenciler, ön bilgilendirme ile karşılandı.

Stantta bilgi alan öğrencilerin servisler ile kampüs ulaşımına da destek sağlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), takdir topladı. Öğrencilerin memnuniyetle karşıladığı uygulama hakkında konuşan Rektör Çolak, “Tren garına ve otobüs terminaline koyduğumuz servislerle öğrencilerimizi kampüsümüze götürüyoruz. Kampüsümüzdeki kayıt merkezimizde öğrencilerimizin kayıtlarını yapıyoruz” dedi.

“Onlar sahip çıktığımızı gösteriyoruz”

Yapılan organizasyon ile öğrencilere sahip çıktıklarını şehre ilk girişte göstermeyi hedeflediklerini belirten ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, “2022-2023 öğretim yılı için üniversitemizi yeni kazanan adaylara her şeyden önce hoş geldiniz diyorum. Onları karşılamak için tren garında ve otobüs terminalinde stantlar açtık. Eskişehir'de bulunan diğer üniversitelerimizin de stantları var. Öğrencilerimizi burada karşılıyoruz. Kendilerini ilk önce kısa bir şekilde bilgilendiriyoruz ve yönlendiriyoruz. Onlar sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Tren garına ve otobüs terminaline koyduğumuz servislerle öğrencilerimizi kampüsümüze götürüyoruz. Kampüsümüzdeki kayıt merkezimizde öğrencilerimizin kayıtlarını yapıyoruz. Böyle bir organizasyon yaptık. Bu vesileyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne yeni gelen öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. İnşallah onları burada güzel bir gelecek bekliyor. En iyi eğitimle onları geleceğe hazırlayacağız. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

“Üniversitemizin yardımı işimize çok yarıyor”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni kazanarak Eskişehir'e gelen ve tren garında stanttan bilgi alan Ayberk Pıynar, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Görsel İletişim ve Tasarım bölümünü kazandım. Gayet iyi bir fırsat oldu. Çünkü Eskişehir'e ilk geldiğimizde bazı yerleri bilmiyor olabiliriz. Bu durumda da kendi üniversitemizin bize yapmış olduğu yardım işimize çok yarıyor. Çok heyecanlıyım. İlk defa Eskişehir'de uzun bir dönem geçireceğim.”