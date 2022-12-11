Eskişehir'e gezmeye gelen genç bıçaklı saldırıya uğradı

Eskişehir'e ziyarete gelen 20 yaşındaki gencin, hediyelik eşyalara baktığı esnada arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından bıçaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Paşa Mahallesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile İstanbul'dan Eskişehir'e gezmek için gelen 20 yaşındaki Ömer Faruk K., Tarihi Odunpazarı Evleri'nde bulunan hediyelik eşya dükkanlarını gezdiği anda arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından bıçaklandı. Bıçakladığı anda ne olduğunu anlamayan 20 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay hakkında çalışma başlatan emniyet güçleri, 36 yaşındaki şüpheli Tuncay O.'yu kısa sürede yakaladı.

Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Ömer Faruk K., tedavisinin ardından taburcu edilirken, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen şüpheli Tuncay O. serbest bırakıldı.

“Bıçağı takmasıyla kaçması bir oldu”

Olayın olduğu yerde hediyelik eşya satışı yapan Turan Altıntaş, yaşananları anlatırken her şeyin bir anda olduğunu belirtti. Olayın sıcaklığı ile üniversite öğrencisi gencin hiçbir şey fark etmediğini söyleyen Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:

“Dün İstanbul'dan turla gelen öğrenciler doğal taşları incelerken, buralarda daha önce de gördüğümüz tanıdığımız kişi gelip bıçağı soktu. Daha sonra kaçarak gitti. Çocuk o telaşla hiçbir şey anlamadı. Bir şey oldu ama dedi. Montu kaldırdım, yarık vardı. Çocuk olayın sıcaklığı ile anlamamış. Daha sonra içeriden peçete falan getirdim, kanı durdurmaya çalıştık. Daha sonra ambulans ve polis geldi. Bıçaklayan kişiyi de 1 saat sonra yakaladılar. Daha önceden Odunpazarı bölgesinde yaşıyormuş ama şimdi başka bir yere taşınmış. Akli dengesi biraz bozuk. Olayın olduğu an donup kaldık. Birden uçarak geldi. Bıçağı takmasıyla kaçması bir oldu. Hiçbirimiz anlamadık. Çocuk da anlamadı.”