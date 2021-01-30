İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'e kar fırtına ile geri döndü

Eskişehir’de fırtına ile birlikte aniden başlayan şiddetli kar yağışıyla birlikte kent merkezi kısa süre içerisinde yeniden beyaza büründü.

Eskişehir'de fırtına ile birlikte aniden başlayan şiddetli kar yağışıyla birlikte kent merkezi kısa süre içerisinde yeniden beyaza büründü.


Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan cadde ve sokaklarda, kar küreme çalışmaları yapıldı. Görüş mesafesi yer yer düşerken, yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Kısıtlama kapsamında olmayan ve tedbir alarak dışarı çıkan vatandaşlar ise şemsiye ile yağıştan korunmaya çalıştı. Meteorolojiden alınan verilere göre, gün içerisinde etkisini sürdürecek kar yağışı, akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.