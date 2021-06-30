Eskişehir'e kokain getirirken yakalandı

Eskişehir'e şehirlerarası otobüsle kokain getirmeye çalışırken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre toplu olarak uyuşturucu madde girişini ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnönü-Kütahya karayolu üzerinde polis ekiplerinin kimlik kontrolü ve denetimleri esnasında durdurulan bir otobüste yolculuk yapan şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenildi. Yapılan kontrollerde, şahsın kullanımına ait koltuk cep kısmında poşet içerisinde 49,60 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan hakkında işlem yapılarak gözaltına alınan İ.A. isimli şahıs, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İşlemleri ardından mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.