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Eskişehir'e kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre; şehirde bugün akşam saatlerinden başlayarak yarın 9 Ekim akşam saatlerine kadar kadar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre; şehirde bugün akşam saatlerinden başlayarak yarın 9 Ekim akşam saatlerine kadar kadar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.


Eskişehir Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Eskişehir'in batı ve orta kesimlerinde; yarın öğle saatlerinden itibaren de doğu kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 9 Ekim cuma günü Eskişehir il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.


Açıklamada, bu süreçte oluşması muhtemel riskler olarak; ani sel, su baskını, yıldırım düşme, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi hasatlara yol açacağı belirtirken, buna karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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