Eskişehir'e Muay Thai'den bir madalya

Ankara'da yapılan Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, Eskişehir Muay Thai Spor Kulübü sporcularından Kerem Küçüközcan 63,5 kilogramda Türkiye 3.sü oldu.

Kerem Küçüközcan'ın antrenörü Osman Baki Uçarer, yaptığı açıklamalarda “Bu zorlu mücadelelerle rakiplerini tek tek eleyerek finallere kalan Kerem, özellikle müsabakaları nakavtlarla kazanarak izleyenlerin sevgisini ve beğenisini kazandı. Öncelikle Kerem'i kutlarım ve Eskişehirimize daha büyük başarıların kazandırılması gerektiğini temenni ederim” dedi.