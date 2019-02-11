Eskişehir'e şehit ateşi düştü

İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine düşen askeri helikopterde Eskişehirli Astsubay Başçavuş İlyas Kaya da şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Akşam saatlerinde 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın (35) acı haberi memleketi Eskişehir'e ulaştı. Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi Taşkın apartmanında oturan baba evine askeri erkan tarafından haber verilerek Türk Bayrağı asıldı.

Ulaşamayınca İstanbul'a hareket etmişler

Olayın duyulması üzerine çocuklarını arayan ve ulaşamayan baba Cemil Kaya ve anne Şahinde Kaya, İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Şehit Kaya'nın biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuğunun olduğu ve İstanbul'a tayininin yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Haberi alan şehidin yakınları da baba evine akın etti.