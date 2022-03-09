İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'e uyuşturucu madde sokmak isterken yakalandılar

Eskişehir’e uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'e uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 97,29 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan U.K. ve Y.S.P.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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