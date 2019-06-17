Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve şehirde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri, şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 112,11 gram Skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 2 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3 şüpheliye ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.