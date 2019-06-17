İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında; il dışından kente satış için getirilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi ve şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve şehirde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri, şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 112,11 gram Skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü ele geçirildi.


Ayrıca yakalanan 2 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3 şüpheliye ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından işlem yapıldı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.