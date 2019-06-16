Eskişehir'e yeni okul

Meslek Komitesi'nin organize ettiği çalıştayda Eskişehir'e yeni bir okul kazandırılması değerlendirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Ambalaj Meslek Yüksek Okulu" açılması için sektör ve üniversite yetkililerinin temsil edildiği çalıştay, ESO'da gerçekleştirildi. ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve ESOGÜ MYO Müdürü Doç. Dr. Osman Nuri Çelik'in moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda; öğrenci nitelik profili, dersler, müfredat ve atölye ile staj ihtiyaçları çok yönlü olarak istişare edildi. Toplantıda oluklu mukavva ambalaj sektörünü yüzde 75 oranında temsil eden yetkililer, yapılacak çalışmaları öneri raporları ile destekleyeceklerini, öğrenciler için staj ve atölye ekipman desteği ve istihdam garantisi vereceklerini ifade etti.

“İnanıyorum ki başarılı bir iş birliği olacak”

Bu konu üzerine ilk kez bir toplantı yapıldığını belirten ESO 5. Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci, “İlk toplantı olmasına rağmen konunun genel çerçevelerinin belirlenmesinde oldukça başarılı bir yol izlendi. İkinci bir toplantının yapılabileceği konuşuldu ve ESOGÜ MYO'nun yerinde inceleme gerçekleştirebilmesi için MYO ilgili fabrikalara davet edildi. İnanıyorum ki başarılı bir iş birliği olacak” dedi.

Toplantıda Başkan Ahmet Kahveci'nin değerlendirmeleri sonrası sektörün en güçlü firmalarının, en modern işletmelerini kurduğu Eskişehir ve çevresi, lokasyon olarak okullaşmanın başlaması için en uygun yer olacağı ifade edildi. Yazı İşleri Müdürü ile temsil edilen Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) konu ile alakalı kapsamlı doküman ve raporları yetkililere teslim etti.

Toplantı sonrası, öğrenci alımında yeterli başvuru sağlamak için meslek tanıtım organizasyonlarının planlanması, mevcut okul eğitimine ilave ek sınıf seçeneklerinin açılması gibi gündem maddelerinin üniversite tarafından değerlendirilerek sonuçlarının katılımcılara iletileceği bilgisi verildi.